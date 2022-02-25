Deprem mi oldu, deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? AFAD son depremler listesi!

Türkiye'nin farklı illerinden gelen sarsıntı haberleri ardından son depremler büyük merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın aktardığı verilere göre bugün gece saatlerinden itibaren hissedilen depremler gerçekleşti. İşte AFAD 25 Şubat 2022 Cuma günü meydana gelen son depremlerin listesi…

AFAD verilerine göre, gece yarısından bu yana Muğla'da art arda depremler meydana geliyor. AFAD verilerine göre gece saat 4 sularında merkez üssün Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.94 km olarak ölçüldü.

AFAD son depremler listesi