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Gündem Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?
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Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Bugün deprem mi oldu? | Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem gerçeği kendini sık sık hissettiriyor. Bu sebeple milyonlarca kişi yeni günle birlikte nerede, ne zaman, kaç şiddetinden deprem olduğunu araştırıyor. Son olarak İstanbul Avcılar’da meydana gelen deprem mega kentte yaşayanların güncel deprem haberlerini araştırmasına yol açtı. Peki, deprem oldu mu? | Nerede deprem oldu? | Depremin merkez üssü neresi?

Yeniakit Publisher
2020-10-17 08:38:00 -
Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Son dakika deprem | Türkiye bir deprem ülkesi. Uzmanlar, Marmara’da beklenen büyük depremin artık yaklaştığını belirtiyor. Hal böyle olunca vatandaşlar daha sık internette deprem haberlerini araştırıyor. Son olarak İstanbul’da perşembe günü Avcılar açıklarında 3,2’lik bir deprem meydana geldi. Bu ise uzmanlarca büyük depremin habercisi olarak yorumlandı. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Gün içerisinde Türkiye’de pek çok deprem meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu küçük ölçekli oluyor. Yaşanan son depremlerin listesine ise Kandilli Rasathanesi veya AFAD internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Yaşanan en küçük deprem dahi bu sitelere saniyeler içerisinde giriliyor. İşte, son depremlerin listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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