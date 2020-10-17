Son dakika deprem | Türkiye bir deprem ülkesi. Uzmanlar, Marmara’da beklenen büyük depremin artık yaklaştığını belirtiyor. Hal böyle olunca vatandaşlar daha sık internette deprem haberlerini araştırıyor. Son olarak İstanbul’da perşembe günü Avcılar açıklarında 3,2’lik bir deprem meydana geldi. Bu ise uzmanlarca büyük depremin habercisi olarak yorumlandı. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Gün içerisinde Türkiye’de pek çok deprem meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu küçük ölçekli oluyor. Yaşanan son depremlerin listesine ise Kandilli Rasathanesi veya AFAD internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Yaşanan en küçük deprem dahi bu sitelere saniyeler içerisinde giriliyor. İşte, son depremlerin listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ