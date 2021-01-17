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Gündem Deprem kaç büyüklüğünde? Deprem nerede oldu? Depremde yıkılan bina oldu mu?
Gündem

Deprem kaç büyüklüğünde? Deprem nerede oldu? Depremde yıkılan bina oldu mu?

Son dakika haberi! Son dakika haberine göre, Elazığ merkezde saat 12:24’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin açıklama yaptı. Peki Deprem kaç büyüklüğünde? Deprem nerede oldu? Depremde yıkılan bina oldu mu? İşte son depremler.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 12:50:00 - 2021-01-17 12:59:38
Deprem kaç büyüklüğünde? Deprem nerede oldu? Depremde yıkılan bina oldu mu?

AFAD'dan alınan verilere göre Elazığ'da saat 12.24'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem yerin 17.14 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmedi.

Son depremler

Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi. İzmir'de yaşanan depremin ardından Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 9.1 kilometre derinlikte meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre İzmir açıklarında Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 9.1 kilometre derinlikte meydana geldi.

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