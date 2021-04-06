  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Deprem ilahi ikazdır’ dediği için hapis yatan Mehmet Kutlular vefat etti
Gündem

‘Deprem ilahi ikazdır’ dediği için hapis yatan Mehmet Kutlular vefat etti

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Birinci Özel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken vefat etti. Kutlular, 17 Ağustos Depremi sonrası “Deprem İlahî ikazdır” dediği için TCK’nın 312. maddesi uyarınca "kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:12:00 -
‘Deprem ilahi ikazdır’ dediği için hapis yatan Mehmet Kutlular vefat etti

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Birinci Özel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken vefat etti.

Vefat haberini, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, “Mehmet Kutlular Ağabeyin az önce gelen vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun” ifadeleriyle duyurdu.

“Deprem İlahî ikazdır” dediği için hapse atıldı

Merhum Kutlular, 17 Ağustos Marmara depreminden sonra “Deprem İlahî ikazdır” dediği TCK’nın 12. maddesi uyarınca ,"kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanmış ve 2 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 276 gün hapis yatan ve kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan Kutlular, AİHM'im hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etmişti. Kutlular, "Uyum Yasası" olarak bilinen 4744 Sayılı Yasa'nın sanık lehine yapılan değişiklik nedeniyle 21 Şubat 2002'de tahliye edilmişti.

Şimdi amirallere özgürlük deniyor

Kutlular’ın 15 Ağustos depremi sonrası ‘Deprem ilahi ikazdır” dediği için hapis yatması halen hafızalardaki tazeliğini korurken, yayınladıkları darbe imalı bildiri yayınlayan 104 amiralin sol cenah tarafından savunulması ve amiraller için özgürlük istenmesi ise dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

refik zengin

Şeytani bir ikazdır deseydi alkışlanırdı demekki.
  • Yanıtla

Coşkunakademi

bende katılıyorum deprem İLAHİ İKAZDIR.NEREDE ALLAHTAN UZAKLAŞILIRSA ORADA DEPREM OLUR
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
O gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Darbe planlarının yapıldığı Fenerbahçe Orduevi kapatılsın, sosyal tesis yapılsın
Gündem

O gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Darbe planlarının yapıldığı Fenerbahçe Orduevi kapatılsın, sosyal tesis yapılsın

Türkiye’de bir türlü “darbe” tartışmaları gündemden düşmüyor. Ülkede yapılan birçok darbe planının yapıldığı Fenerbahçe Orduevi’ne ilişkin y..
Tuğçe Kazaz'ın
Gündem

Tuğçe Kazaz'ın "darbe" ifadeleri sosyal medyayı salladı! "Size bakan da Atatürk..."

Müslüman olmasının ardından sürekli hedef haline getirilen eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medyada malum kesimi "gözlerine far tutulan tavşa..
Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi'nin FETÖ kavgası
Gündem

Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi'nin FETÖ kavgası

CNT Türk canlı yayında Abdulkadir Selvi ve Şaban Sevinç arasında çıkan FETÖ kavgası yüzünden Ahmet Hakan reklama gitti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay