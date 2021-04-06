‘Deprem ilahi ikazdır’ dediği için hapis yatan Mehmet Kutlular vefat etti

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Birinci Özel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken vefat etti.

Vefat haberini, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, “Mehmet Kutlular Ağabeyin az önce gelen vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun” ifadeleriyle duyurdu.

“Deprem İlahî ikazdır” dediği için hapse atıldı

Merhum Kutlular, 17 Ağustos Marmara depreminden sonra “Deprem İlahî ikazdır” dediği TCK’nın 12. maddesi uyarınca ,"kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanmış ve 2 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 276 gün hapis yatan ve kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan Kutlular, AİHM'im hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etmişti. Kutlular, "Uyum Yasası" olarak bilinen 4744 Sayılı Yasa'nın sanık lehine yapılan değişiklik nedeniyle 21 Şubat 2002'de tahliye edilmişti.

Şimdi amirallere özgürlük deniyor

Kutlular’ın 15 Ağustos depremi sonrası ‘Deprem ilahi ikazdır” dediği için hapis yatması halen hafızalardaki tazeliğini korurken, yayınladıkları darbe imalı bildiri yayınlayan 104 amiralin sol cenah tarafından savunulması ve amiraller için özgürlük istenmesi ise dikkat çekiyor.