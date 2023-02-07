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Spor

Deprem için paylaşım yapmıştı! İtalyan yıldız: Ünlü futbol oyuncusu İstanbul'a gelmek için yola çıktı...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın 23 yaşındaki on numarası Nicolo Zaniolo transferinde sona yaklaşıldı. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla geleceği en iyi oyuncuları arasında olacağı tahmin edilen Zaniolo Galatasaray için uçağa bindi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-02-07 20:21:00 - 2023-02-07 20:23:35
Deprem için paylaşım yapmıştı! İtalyan yıldız: Ünlü futbol oyuncusu İstanbul'a gelmek için yola çıktı...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Roma'dan Nicolo Zanilo'yu listesine alırken, Sarı-Kırmızılılar bu transferde son aşamaya geldi.

İMZA İÇİN GELİYOR:

Alınan bilgiye göre Galatasaray ile her konuda anlaşan Zaniolo, transfer için İstanbul'a geliyor.

20 MİLYON EURO...

Sarı-Kırmızılılar İtalyan yıldız için, Roma'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Zaniolo, Galatasaray'a 2027 yılına kadar imza atacak. Yıldız 10 numaranın sözleşmesinde ayrıca 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alacak. Zaniolo, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

DEPREM PAYLAŞIMI YAPMIŞTI!

DEPREM PAYLAŞIMI YAPMIŞTI!

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Genç oyuncu depremden paylaştığı bir fotoğrafa kalp ve Türkiye bayrağı emojisi koyarken, taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

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