Deprem için paylaşım yapmıştı! İtalyan yıldız: Ünlü futbol oyuncusu İstanbul'a gelmek için yola çıktı...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Roma'dan Nicolo Zanilo'yu listesine alırken, Sarı-Kırmızılılar bu transferde son aşamaya geldi.

İMZA İÇİN GELİYOR:

Alınan bilgiye göre Galatasaray ile her konuda anlaşan Zaniolo, transfer için İstanbul'a geliyor.

20 MİLYON EURO...

Sarı-Kırmızılılar İtalyan yıldız için, Roma'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Zaniolo, Galatasaray'a 2027 yılına kadar imza atacak. Yıldız 10 numaranın sözleşmesinde ayrıca 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alacak. Zaniolo, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

DEPREM PAYLAŞIMI YAPMIŞTI!

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Genç oyuncu depremden paylaştığı bir fotoğrafa kalp ve Türkiye bayrağı emojisi koyarken, taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.