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Aktüel Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Aktüel

Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin Adıyaman’daki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 14:50:00 - 2023-03-19 14:50:28

Adıyaman Yenipınar Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bir iş yerinin güvenlik kameralarına depremin şiddeti, yaşanan yıkım ve insanlardaki panik yansıdı. İş yerinin içinde deprem anında yaşanan yıkım ve dökülen eşyalar görülüyor.

İş yerinin caddeyi gösteren kameralarında ise yan binanın yıkılması, binalardan kaçan insanların yaşadığı korku ve panik kameralara yansıdı.

Depremin ardından insanların sokakta yaşadıkları telaş ve hasarlı binadan çıkan kişiler gözüküyor.

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Yorumlar

adıyaman yeni görüntü

adıyaman gerçekten perişan olmuş. yeni görüntüler ibret almak için önemli

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