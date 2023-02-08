Deprem felaketinde bile CHP propagandası yapmayı ihmal etmediler!

Türkiye'yi sarsan ve 10 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremin yaralarını sarmaka için devletin bütün birimleri çaba harcıyor. Tüm bu girişimlerin üstünü örtmek isteyen bazı kesimler ise depremden bile siyasi kâr elde etmek istiyor.

Nazlıaka'dan CHP propagandası

CHP Kadın kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinde bile rol kapmaya çalıştı. Devletin çabasının üstünü örten Nazlıaka, bölgede doğalgaz ve elektrik olmadığını belirterek, felaketin boyutunu görmezden geldi. Tüm yardımları adeta CHP'li belediyelerin yaptığını söyleyerek, TELE 1 canlı yayında resmen propaganda yaptı.