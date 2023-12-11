Deprem devasa kemeri yok etti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşanmıştı. Hatay’da bulunan birçok tarihi yapılarda zarar görmüştü. Trajan Su Kemerlerinin Esenbulak Mahallesi mevkiindeki kısmı depremde tamamen yıkıldı. Yıkılan tarihi su kemerinden kopan devasa kayalarsa görenlerin dikkatini çekiyor. Su kemeri, 2’nci yüzyıl Roma dönemine ait bir yapıydı. 13.’üncü Roma İmparatoru Trajan tarafından yapılan su kemeri, kentte su getirmek amacıyla yapılmıştı. 6 Şubat depremleri, devasa taşlarla yapılan Trajan Su Kemer’ini yok etti. Su kemerinden geriye bazı büyük kaya parçaları kaldı.

“Su kemerinin altına yıkılmaması için demir korkuluklar koymuşlardı ama bu depremde yıkıldı”

Su kemeri depremde yıkıldığını belirten vatandaş Esad Kabarcıklı, buradaki köprünün daha önceden yıkıldığını belirterek, “Buradaki su kemeri bu depremde yıkıldı. Diğer köprüde yıkılalı baya zaman oldu. Su kemerinin altına yıkılmaması için demir korkuluklar koymuşlardı ama bu depremde yıkıldı. Kaya parçalarının bazıları dereye düştü. Geriye bu kaya parçaları kaldı” dedi.

“Yukarıda küçük bir su kemeri kaldı ama o da depremde yıkıldı”

Atalarımızın anlattıklarına göre su kemeri çok eskiden kalma bir yapı olduğuna dikkat çeken Naim Altındağ, Osmanlı’dan daha eskiye dayandığını belirterek “Bu su kemeri vasıtasıyla Antakya’ya su götürüldü. Şelaleden akan suyu cazibe olarak Antakya’ya aktarılıyordu. Depremde su kemerinin bir kısmı yıkıldı. Daha öncede orada bir köprü vardı. Köprü bundan 15 ila 20 yıl önce kar yağdığında yıkıldı. Geriye yukarıda küçük bir su kemeri kaldı. O da depremde yıkıldı” ifadelerini kullandı.