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Yaşam Deprem bekleniyor! Uzmanı birer birer sayarak uyardı: Kritik deprem ve tsunami uyarısı geldi
Yaşam

Deprem bekleniyor! Uzmanı birer birer sayarak uyardı: Kritik deprem ve tsunami uyarısı geldi

Yeniakit Publisher
2024-04-23 23:07:00 - 2024-04-24 01:02:00
Deprem bekleniyor! Uzmanı birer birer sayarak uyardı: Kritik deprem ve tsunami uyarısı geldi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan çok dikkat çeken deprem ve tsunami uyarısında bulundu. Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz için deprem ve tsunami uyarısı yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan olası riskleri açıkladı.

Türkiye’nin deprem riski yüksek bir bölge olması ve buna dair zaman zaman gelişmelerin yaşanıyor olması vatandaşları endişelendiriyor. 6 Şubat deprem felaketinin ardından insanlar depreme karşı çok daha fazla duyarlı hale geldiler. Deprem uzmanları ise Türkiye’de yaşanabilecek depremlere ilişkin bazı öngörülerini kamuoyu ile paylaşıyorlar. Son olarak Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TSUNAMİ RİSKİ VAR!

Türkiye’de deprem riskinin yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan olası bir deprem sonrasında oluşabilecek tsunami hakkında bilgi verdi. Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz’in tsunami riskini açıklayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu yerlerde tsunaminin ulaşabileceği boyutları da belirtti.

İSTANBUL İÇİN TSUNAMİ BEKLENTİSİ!

İstanbul’da büyük bir deprem beklendiğinin altını çizen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Marmara’da kırıklar,1-1,5 m düşey bileşenli yanal atımlıdır. 7,5 büyüklüğünde bir deprem 1 ile 2,5 m dalga ile 5 m tırmanma yüksekliğinde, 50 ile 300 metre karaya ilerleyen süpürtü(tsunami) üretir. Depremden 4 ile 20 dakika içinde kıyılara varır. Dar ağızlı koylar, girintiler bu zamanlarda oldukça sakıncalıdır.” dedi.

EGE VE AKDENİZ’DE TSUNAMİ RİSKİ!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ege ve Akdeniz için de tsunami riskini değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Türkiye’de süpürtü (tsunami) göçüntülü kırıkların olduğu Ege ile Akdeniz’de, 1 ile 3,5 m dalga yüksekliğinde, 5,5 m tırmanma yüksekliğinde, 100 ile 2500 m karaya ilerleyebilir. Süpürtü, depremden 5 ile 30 dakika içinde kıyılara varır. Dar ağızlı koylar, girintiler bu iki bölgede de tsunami riski açısından sakıncalıdır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de deprem ve tsunami riskleri açısından uzman açıklamaları yapılmaya devam edilirken deprem olmadan önce gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Deprem güvenli kentlerin oluşturulması deprem uzmanlarının tamamının talep ettiği bir durum olurken buna dair çalışmaların daha hızlı yapılmasının üzerinde özellikle duruluyor.

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