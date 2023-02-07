Deprem bağışlarına bile göz diktiler! İşte alçakların AFAD oyunu

Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10’dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 2 büyük deprem meydana geldi. Tüm dünya arama kurtarma faaliyetleri için seferber olurken, ülkemizde bu durumdan faydalanmak isteyen dolandırıcılar ve fırsatçılar ortaya çıktı. Son olarak sahte AFAD sitesi açıldı.

AFAD resmi sitesi “afad.gov.tr”

AFAD, 10 bine yakın arama kurtarma ve binlerce diğer görevlerdeki personeli ile şu anda sahada enkaz altında kalan vatandaşlara, yaralılara ve diğer depremzedelere yardım ediyor. Bir yandan da insanlar yardım amaçlı maddi yardımda bulunuyor.

Tabii yalnızca AFAD değil, onlarca kurum giysi, gıda ve nakit yardım paketlerine sahip. Bu kurumlar aracılığıyla potansiyel olarak yüz milyonlarca TL toplanabilir. İnsanların acısını ve yardım isteğini fırsat bilen dolandırıcılar ise kurumların sahte sitelerini açmaya başladı.