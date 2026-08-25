Deodorant kutusu evde bomba gibi patladı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Olay, saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'taki 4 katlı bir binanın giriş katından yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında oturan ailenin otizmli çocuğun elindeki deodorant kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu çocuk, kardeşi ve annesi yaralandı, evde yangın çıktı. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise, yangına müdahale ederek söndürdü. Söndürülen yangın sonrası polis evde inceleme yaptı.

Ekiplerin, olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.