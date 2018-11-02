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Denver Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı

NBA'da oynanan maçta Cleveland Cavaliers'ı 110-91 yenen Nuggets son 42 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.

02 Kasım 2018 Cuma 10:56
Denver Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 29 dakika süre aldığı ve 13 sayı, 3 ribauntla oynadığı mücadelede Cleveland Cavaliers, sahasında Denver Nuggets'a 110-91 yenildi.

8 maçta 7 galibiyet alan Nuggets, 1976-77 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını yaparken, Cavaliers bu sezon 7. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Konuk takımda Juan Hernangomez 23, Paul Millsap 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ev sahibi ekipte ise Jordan Clarkson 17 sayıyla en skorer isim oldu. 

Bucks'ı Celtics durdurdu

Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'e 117-113 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. 

Celtics'te Kyrie Irving 28 sayı, 3 ribaunt, 7 asistlik performans sergilerken, Al Horford ve Gordon Hayward, 18'er sayıyla oynadı. 

Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova mücadeleyi 8 sayı, 5 ribauntla tamamladı. Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 107-111

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 91-110

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 122-113

Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 115-146

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 117-113

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 132-119

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 10:56
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