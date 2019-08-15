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Denizli’ye tiyatro alanında 3 ödül verildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, her yıl düzenlenen ’Ege Direklerarası Seyirci Ödülleri’ kapsamında en iyi prodüksiyon, en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu dallarında 3 ödül aldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
Denizli’ye tiyatro alanında 3 ödül verildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, her yıl düzenlenen ’Ege Direklerarası Seyirci Ödülleri’ kapsamında en iyi prodüksiyon, en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu dallarında 3 ödül aldı.


Denizli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu, ’Ege Direklerarası Seyirci Ödülleri’ nden aldığı 3 ödülle Denizli’yi bir kez daha gururlandırdı. Jüri üyelerinin, 2018-2019 sezonunda Ege Bölgesi’nde sahneye koyulan oyunları seyrederek değerlendirdiği ödüller açıklandı. ’Ege Direklerarası Seyirci Ödülleri’ kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyun en iyi prodüksiyon, ‘Kahvede Şenlik Var’ adlı oyunun yönetmenliğini yapan Hakan Kurt en iyi yönetmen ve ‘Geç Kalanlar’ adlı oyunda gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu seçilen Eda Aydınlı ödüle layık görüldü.



“Tiyatroya olan ilgiyi artırmak için çalışmalara devam edeceğiz”


Büyükşehirin sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Şehir Tiyatromuz ve Genç Denizli Tiyatro Kulübümüz bugüne kadar birçok güzel oyun sergiledi. Hemşehrilerimizin yoğun ilgi ve desteğiyle sergilemeye de devam edecekler. Gençlerimizin ve çocuklarımızın tiyatroya olan ilgilerini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Denizli’ye kazandırdığımız Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile şehrimiz kültür ve sanatın merkezi olma yolunda gayret etmeye devam edecek" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
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