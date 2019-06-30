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Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, toprağa verildi

- Yeşil-siyahlı kulüpte 1990-1992 ve 2005-2010 yıllarında başkanlık yapan İpek, törenle son yolculuğuna uğurlandı- Eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, kendi adını taşıyan tesise 25 yıllık dostunun isminin verilmesini istedi

30 Haziran 2019 Pazar 20:01
Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, toprağa verildi


DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübünün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski yöneticilerinden Ali İpek (64), son yolculuğuna uğurlandı.

Denizlispor'da 1990-1992 ve 2005-2010 yıllarında başkanlık yapan, 1997-2004 yıllarında TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan İpek için kulübün Şemikler Mahallesi'ndeki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Törene, İpek'in eşi Ümran İpek, oğlu Tuna İpek, kızı Mine Polat, yakınları, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, diğer protokol üyeleri, teknik direktörler Mesut Bakkal ve Yusuf Şimşek ile taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, burada yaptığı konuşmada, kulübe büyük hizmetleri olan Ali İpek'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Çetin, şunları kaydetti:

"Söylenecek çok fazla bir şey yok. Verdiği hizmetleri tüm Türkiye biliyor. Bundan iki ay önce beni aradı, 'Nasıl gidiyor?' dedi. 'Ağabey yorucu gidiyor, çok yoğun.' dedik. 'Siz şampiyon olacaksınız, biz de sizler ile Süper Lig'de daha çok maç izleyeceğiz.' dedi. Biz şampiyon olduk ama Ali ağabey bizi bırakıp gitti. Mekanı cennet olsun, bu acının tarifi yok. Allah yakınlarına ve tüm Denizlispor camiasına sabır versin. Türk futbolunun başı sağ olsun."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci de Ali İpek'in ailesine, Denizlispor Kulübüne, futbol camiasına baş sağlığı dileyerek, "Ali İpek başkanımızla yaklaşık dört yıl boyunca Denizlispor Kulübünde görev yapma şerefine nail oldum. Hakikaten kendisinden futbol kültürü adına çok şey öğrendik. Herhalde kendisini en çok memnun edecek şey şu anda cenazesinin arkasında saf tutmuş olan gençlerimiz." diye konuştu.

Kulübün eski başkanlarından Mustafa Baysal, Türk futbolunun değerli bir büyüğünü kaybettiğini aktararak, "Denizlispor, UEFA dönemlerinde başarıdan başarıya koşarken Ali İpek, TFF'de yöneticiydi. Bir ekip çalışmamız vardı, çok iyi çalışmıştık. Başarımızdan dolayı federasyon bu tesisi bize hediye etti. Ali İpek'in burada emeği çoktur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne getirilen İpek'in naaşı, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına İpek'in yakınları, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Spor Genel Müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, teknik direktör Rıza Çalımbay ve diğer protokol üyeleri katıldı.


- Ulusoy: "Haluk Ulusoy ismi kaldırılmalı, Ali İpek ismi yaşamalı"


Haluk Ulusoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 25 yıldır gece gündüz beraber oldukları, çok sevdiği bir kardeşini kaybettiğini belirterek, "TFF yönetiminde beraber çalıştığım, Denizlispor'a ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan mükemmel bir insanı kaybettik. Denizlispor'un, Denizlispor camiasının, ailesinin, sevenlerinin başı sağ olsun. Takdiriilahi, sözün bittiği yer. Denizlispor'un tesislerini beraber yaptık, önderliğini Ali kardeşim yaptı. Her şeyiyle ikimizin bir eseridir o. Bugün son görevlerimden birini daha yapmak istiyorum. Denizlispor'un başkanına da bunu ilettim. Artık Haluk Ulusoy ismi oradan kaldırılmalı, Ali İpek ismi orada yaşamalı. Ali İpek'in ismi Denizli'de ömür boyu, yıllarca yaşamalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay da çok değerli bir kişiyi kaybettiklerini kaydederek, "Hem insanlığı olarak hem spor camiasındaki faaliyetleri olarak mükemmel birisiydi. Denizlispor'un da en zor günlerinde görev yaptı ve hepsinde de başarıyla çıktı. Milli takımda da beraber çalıştık, orada çok güzel şeyler yaptı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören evli ve iki çocuk babası Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede önceki gece hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 20:01
  1. Ali Çetin
  2. Ali Değirmenci
  3. Ali İpek
  4. Denizlispor
  5. Haluk Ulusoy
  6. Mustafa Baysal
  7. Türkiye Futbol Federasyonu

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