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Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:11
Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübünün eski başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonunun eski yöneticilerinden Ali İpek, yaşamını yitirdi.

Denizlispor'da 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık yapan, 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali İpek'in vefatı nedeniyle Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulunun yayımladığı mesajda, "Kulübümüzün eski başkanlarından Ali İpek'in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor'umuza büyük emekleri geçen Ali İpek'i rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi, sevenlerine sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:11
  1. Ali İpek
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