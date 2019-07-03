Denizlispor'dan "aile tribünü" uygulaması





DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübü, taraftarlarının eş ve çocuklarıyla maçları izleyebilmesi için "aile tribünü" uygulaması başlattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, kadın seyircilerini dikkate alarak yeni bir proje geliştirdiği belirtildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun, aile olarak tribünlerde yerini almak isteyen taraftarlarının bu isteğine önem verdiği ve maraton tribünün bir bölümünün "aile tribünü" olmasını kararlaştırdığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu proje ile ailelerin ve kadınların tribünlerde yerini alması hedeflenirken, maraton tribününün F, G, H bloklarından bilet alan taraftarlar, eşleri ve çocukları ile maç izlemenin keyfini yaşayacak. İnternet üzerinden satışa kapalı olacak 'aile tribünü'nün bilet satışları, Denizli Atatürk Stadyumunda bulunan Passolig gişelerinden yapılacak."





- Şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz kombine imkanı





Açıklamada ayrıca, kombine fiyatlarının açıklanmasının ardından gelen yoğun talep üzerine yeni bir düzenleme yapıldığı, fiyatlarda 20 Temmuz'a kadar indirim uygulanacağı belirtildi.

İndirimli kombine biletlerin yarından itibaren satışa sunulacağının aktarıldığı açıklamada, "Ayrıca şehit ailelerinden 2 kişiye ve gazilere ücretsiz kombine bilet sağlanacak. Öğrenci, şehit yakınları ve gazilerden indirimli kombine bilet almak isteyen taraftarlar ise öğrenci belgesi, şehit yakını ve gazi olduklarını belirten belgelerle Passolig gişelerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek." ifadeleri kullanıldı.