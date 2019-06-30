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Denizlispor’da eski başkan Ali İpek için tören düzenlendi

Önceki gün hayatını kaybeden Denizlispor’un eski başkanlarından Ali İpek için adeta ömrünü adadığı yeşil-siyahlı kulübün tesislerinde cenaze töreni düzenlendi.

30 Haziran 2019 Pazar 16:24
Denizlispor’da eski başkan Ali İpek için tören düzenlendi

Önceki gün hayatını kaybeden Denizlispor’un eski başkanlarından Ali İpek için adeta ömrünü adadığı yeşil-siyahlı kulübün tesislerinde cenaze töreni düzenlendi.


Haluk Ulusoy döneminde Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yönetim kurulu üyesi olan ve Denizlispor’da da 1990-1992 ile 2005-2010 dönemlerindebaşkanlık yapan Ali İpek, yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiği kanser hastalığına yeni düşerek 64 yaşında hayatını kaybetti. İpek için bugün Denizlipor Haluk Ulusoy Tesisleri’nde tören düzenlendi. Törene Denizlispor Başkanı Ali Çetin, eski başkan Mustafa Basal, kulübün eski ve yeni yöneticileri, eski futbolcular, yeşil-siyahlı taraftarlar, eşi Ümran ipek, oğlu Tuna İpek, kızı Mine Polat ve sevenleri katıldı. İpek’in cenazesinin üstüne Denizlispor forması ve bayrağı da konuldu.



Çetin: "Denizlispor’un babasını kaybettik"


Başkan Ali Çetin, İpek’in Denizlispor’a büyük emekleri geçtiğini belirterek, "Denizlispor’un babasının acı gününde buluştuk. Verdiği hizmetleri tüm Türkiye biliyor. Allah rahmet eylesin" dedi.


Kulübün eski başkanlarından Mustafa Baysal da Türk futbolunun değerli bir büyüğünü kaybettiğini ifade ederek, "Kendisi ile çalışma fırsatı buldum. Denizlispor, UEFA dönemlerinde başarıdan başarıya koşarken Ali İpek, TFF’de yöneticiydi. Bir ekip çalışmamız vardı, çok iyi çalışmıştık. Başarımızdan dolayı federasyon bu tesisi bize hediye etti. Başımız soğolsun" diye konuştu.


Törende konuşan Ali İpek’in oğlu Tuna ipek ise Denizli ve Türk sporuna başsağlığı dileyerek, babasını ait olduğu yere getirdiklerini söyledi.



Şimşek: "Türkiye’deki herkes masasında yemek yemiştir


Denizlisporlu eki futbolcu Yusuf Şimşek de İpek’in Denizlispor’a çok büyük yardımları olduğunu dile getirerek, "Türkiye’deki herkes masasında yemek yemiştir. İnsanlara yardımı severdi, ne zaman arasan yardım ederdi. En büyük yardımı da biz Denizlisporlulara yapmıştır, bu tesisi bize kazandırmıştır. Buradan sayısız futbolcular çıkmıştır. Allah rahmet eylesin, sevenlerine sabır versin. Benim bir tane öz babam var, Ali Başkan da babam gibiydi" şeklinde konuştu.


İpek’in cenazesi, törenin ardından cenaze namazı için Pamukkale Üniversitesi yerleşkesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:24
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