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Denizlispor Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'de Denizlispor ile Konyaspor 4. hafta maçında karşılaştı. Peki, Denizlispor Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

15 Eylül 2019 Pazar 22:28
Denizlispor Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'de Denizlispor ile Konyaspor 4. hafta maçında karşılaştı. Peki, Denizlispor Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

MAÇ SONUCU: 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 7. dakikasında Skubic'in ortasında Miya'nın Yukatel Denizlispor kalesine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

9. dakikada Yukatel Denizlispor ceza sahasına sağ kanattan giren Alper'in sert şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.

13. dakikada Bergdich'in sol kanattan ortaladığı ve Rodallega'nın kafa ile müdahale ettiği meşin yuvarlağı Serkan Kırıntılı son anda kornere gönderdi.

26. dakikada orta alanda Rodallega'nın pasını alan Bergdich'in sol kanattan ilerleyerek kaleye yaptığı şut Konyaspor savunmasından döndü.

27. dakikada Miya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda Yukatel Denizlispor kalecisi Stackhowiak'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Barrow'un ceza sahası dışından yaptığı ortada Rodallega'nın kayarak yerden vurduğu top soldan auta çıktı.

45. dakika Alper'in sağ kanattan yaptığı ortada Miya'nın kafa ile kaleye gönderdiği topu Stackhowiak yumrukla çeldi, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan aldığı topla ceza alanı içine kadar giren Milosevic, meşin yuvarlağı boş durumdaki Miya'ya verdi, bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1

66. dakikada Konyaspor'un kalesindeki tehlikeyi önlemesinin ardından ceza sahası önünde Miya'nın pasını alan Milosevic, topu rakip kaleye kadar sürdü. Milosevic'in yerden şutunda, top sol direği sıyırıp az farkla auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi takımdan Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde Oğuz Yılmaz'ın kafa ile kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Konyaspor kalecisi çizgide kontrol etti.

Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Denizlispor Konyaspor

Stat: Denizli Atatürk 

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok 

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey (Dk. 70 Sacko), Murawski, Aissati (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep Niyaz (Dk. 73 Olcay Şahan), Barrow, Rodallega 

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Shengelia), Miya, Milosevic (Dk. 90+3 Volkan Fındıklı), Bajic (Dk. 84 Hadziahmetovic) 

Gol: Dk. 54 Miya (Konyaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 19 Sackey, Dk. 33 Bergdich, Dk. 72 Rodallega, Dk. 73 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 41 Ali Turan, Dk. 80 Milosevic (Konyaspor)

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:28
  1. Denizlispor Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
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  3. Konyaspor
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