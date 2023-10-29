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Spor Denizlispor gülmeyi unuttu
Spor

Denizlispor gülmeyi unuttu

Yeniakit Publisher
2023-10-29 12:11:00 -
Denizlispor gülmeyi unuttu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Denizlispor galibiyeti unuttu.

Somaspor yenilgisiyle üst üste 3'üncü mağlubiyetini elde eden yeşil-siyahlılar ateş hattına doğru geriledi. Denizlispor son 3 maçta gol sevinci de yaşayamadı. Son olarak evinde İnegölspor'u 2-0 yenen Denizlispor, Kastamonuspor ve Iğdır FK'ya 2-0, dün de Somaspor'a 1-0 kaybetti. Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, kötü gidişata son vermek için çok çabalayacaklarını ve tekrar çıkışa geçmek adına çalışacaklarını söyledi. 

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