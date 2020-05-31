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Spor

Denizlispor 3 futbolcuyla anlaşmaya yakın

Süper Lig'de 15 Haziran pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak maçta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor iç transferde hamlelerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:15:00 -
Denizlispor 3 futbolcuyla anlaşmaya yakın

Geçen hafta, lig bitiminde sözleşmesi sona erecek stoper Mustafa Yumlu ile 2 yıllığına prensipte el sıkışan yönetimin, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahan'la da anlaşma aşamasına geldiği açıklandı. Sezon bitiminde mukaveleleri sona erecek 3 oyuncuyla masaya oturan başkan Ali Çetin'in bir aksilik yaşanmazsa oyuncularla yeni bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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