Denizlispor 3 futbolcuyla anlaşmaya yakın
Süper Lig'de 15 Haziran pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak maçta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor iç transferde hamlelerini sürdürüyor.
Geçen hafta, lig bitiminde sözleşmesi sona erecek stoper Mustafa Yumlu ile 2 yıllığına prensipte el sıkışan yönetimin, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahan'la da anlaşma aşamasına geldiği açıklandı. Sezon bitiminde mukaveleleri sona erecek 3 oyuncuyla masaya oturan başkan Ali Çetin'in bir aksilik yaşanmazsa oyuncularla yeni bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi.