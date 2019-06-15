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Denizlispor 1 Temmuz’da kampa girecek

Süper Lig’e yükselen Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz’da top başı yapacak.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:45
Denizlispor 1 Temmuz’da kampa girecek

Süper Lig’e yükselen Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz’da top başı yapacak. Horozlar ilk etap kampı için Erzurum’a gidecek.


Spor Toto 1. Lig’de sezonu lider tamamlayarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Ege temsilcisi, 1 Temmuz’da ilk etap kampı için Erzurum’a gidecek. 16 Temmuz’a kadar Erzurum’da çalışacak yeşil-silahlı ekip, 3 gün izin yapıp yurt dışına gidecek. Yurt dışındaki kampın yeri henüz belli olmazken, Avusturya’nın gidilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:45
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