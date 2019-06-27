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Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1 milyar 375 milyon dolara ulaştı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Uğur Erdoğan, mayıs ayında kent ihracatının geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 9,4 oranında artış yakaladığını söyleyerek, Mayıs ayı itibari ile toplamda 1 milyar 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:07
Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1 milyar 375 milyon dolara ulaştı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Uğur Erdoğan, mayıs ayında kent ihracatının geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 9,4 oranında artış yakaladığını söyleyerek, Mayıs ayı itibari ile toplamda 1 milyar 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.


Başkan Erdoğan, DTO Meclis Haziran ayı olağan toplantısına katıldı. Toplantıda dünyada, Türkiye’de ve Denizli’de geçen bir aylık süre içinde yaşanan sosyoekonomik gelişmeleri ele alan Başkan Erdoğan, mayıs ayında Denizli ihracatının geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 9,4 oranında artış yakaladığına dikkat çekti. Başkan Erdoğan, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, aylık 322 milyon 333 bin dolar olan ihracatımız, toplamda 1 milyar 375 milyon 181 bin dolara ulaştı. Mayısın sonu itibarıyla en fazla ihracat sırasıyla 178 milyon 518 bin dolar ile İngiltere’ye,148 milyon 584 bin dolar ile Almanya’ya, 90 milyon 861 bin dolar ile de İtalya’ya gerçekleştirildi. Aynı dönemde en fazla ihracat sırasıyla, 433 milyon 607 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyonda, elektrik-elektronik ve hizmet, 214 milyon 242 bin dolar ile demir ve demir dışı metallerde, 185 milyon 288 bin dolar ile de demir ve demir dışı metallerde oldu” dedi.



“25 yabancı ortaklı firma kaydoldu”


Mayıs ayı sonu itibarıyla, 553 firmanın DTO’ya kaydını yaptırdığını da dile getiren Başkan Erdoğan, “Odamızın şu an 17 bin 384 üyesi var. Odamızda yılın ilk 5 aylık döneminde, en çok firma kaydı yapılan ilk 5 faaliyet dalı ise 31 firma ile evde kullanılan tekstil takımları perdeler toptan satışı, 24 firma ile inşaat taahhüt, 18 firma ile doğal taş, mermer ve traverten üretimi, 17 firma ile bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, 16 firma ile doğal taş, mermer ve traverten toptan ticareti. Öte yandan, aynı sürede odamıza 25 yabancı ortaklı firma kaydoldu. Mayısın sonu itibarıyla, odamıza kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı 152’yi buldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:07
  1. doğa

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