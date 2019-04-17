Denizlili karateciler Nevşehir’den madalyalarla döndü Nevşehir’de düzenlenen Liselerarası Türkiye Karate Şampiyonası’ndan Denizlili sporcular madalyalarla döndü.

Nevşehir’de düzenlenen Liselerarası Türkiye Karate Şampiyonası’ndan Denizlili sporcular madalyalarla döndü.

Liselerarası Türkiye Karate Turnuvası’nda tatamiye çıkan Denizlili karateciler farkını koydu. Geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de düzenlenen şampiyonadan 2 altın 4 bronz madalya ile dönen Denizlili sporcular başarılı bir turnuva geçirdi. Kız ve erkek kategorilerinde yapılan turnuva sonunda dereceye giren sporcular gerçekleşen ödül töreni sonrasında kupa ve madalyalarını aldı.

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