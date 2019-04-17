Denizlili karateciler Nevşehir’den madalyalarla döndü
Nevşehir’de düzenlenen Liselerarası Türkiye Karate Şampiyonası’ndan Denizlili sporcular madalyalarla döndü.17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
Nevşehir’de düzenlenen Liselerarası Türkiye Karate Şampiyonası’ndan Denizlili sporcular madalyalarla döndü.
Liselerarası Türkiye Karate Turnuvası’nda tatamiye çıkan Denizlili karateciler farkını koydu. Geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de düzenlenen şampiyonadan 2 altın 4 bronz madalya ile dönen Denizlili sporcular başarılı bir turnuva geçirdi. Kız ve erkek kategorilerinde yapılan turnuva sonunda dereceye giren sporcular gerçekleşen ödül töreni sonrasında kupa ve madalyalarını aldı.
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