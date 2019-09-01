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Denizlili fotoğrafçı bulduğu çantayı turistlere teslim etti

Denizli’de bulduğu bir turiste ait çantayı jandarmaya teslim eden ödüllü fotoğrafçı Feyzullah Nihai Özbay, "Çok kalabalıktı o gün Pamukkale, diğer günlerde olduğu gibi.

01 Eylül 2019 Pazar 10:53
Denizlili fotoğrafçı bulduğu çantayı turistlere teslim etti

Denizli’de bulduğu bir turiste ait çantayı jandarmaya teslim eden ödüllü fotoğrafçı Feyzullah Nihai Özbay, "Çok kalabalıktı o gün Pamukkale, diğer günlerde olduğu gibi. Denk geldi diyelim, aslında insanlık görevimiz. Her insanın bunu yapması gerekiyor" dedi.


Geçtiğimiz günlerde Pamukkale’yi fotoğraflamaya giden fotoğrafçı Feyzullah Nihai Özbay’ın dikkatini bir çanta çekti. Çantanın içini açıp baktığında içerisinde Nicole Marian Petre ve Alina Gabriela Petre ile biri erkek, biri kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin pasaportu, kimlik kartları, 320 euro, 400 Rumen leyi ve kredi kartları olduğunu gören Özbay, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Özbay, çantayı gelen jandarma ekiplerine teslim etti. Çok geçmeden 6 kişilik bir grup turistin telaşlı bir vaziyette olduğunu gören Özbay, çantanın sahiplerini bulduğunu anlayarak jandarma ekipleriyle birlikte çantayı teslim etti. Davranışı ile büyük örnek teşkil eden ödüllü fotoğrafçı, yaşanan olayıİhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.


O gün Pamukkale’ye fotoğraf çekmeye gittiğini ve kuzey kapısından girip tarihi eserlerin fotoğrafını çeke çeke ilerlediğini belirten Feyzullah Nihai Özbay, o sırada taşların olduğu yerde pembe bir çanta fark ettiğini anlatarak, “Ben çantayı aldım, oradaki turistlere bakındım. Kimseye ait değildi. Ardından travertenlerin olduğu bölgeye doğru geldim, o sırada jandarmayı aradım. Jandarma biz birazdan gelelim teslim alalım dedi. Jandarmayla aile aynı anda geldi, aile bakınıyordu. O sırada jandarmayı görünce jandarmaya sordular, jandarma teyit etti. Çok sevindiler, ’çanta bizimdi’ dediler. Türkiye’yi gezmeye gelen bir Rumen aile, 6 kişilerdi havalara uçtular. Pasaportları da olduğu için çok telaşlanmışlar. ’Her yeri aradık işte maalesef bulamadık. Gittiğini düşündük artık, çalınmış olduğunu düşündük’ dediler. Çok teşekkür ettiler, ’çok sağ olun, çok iyisiniz’ gibi İngilizce biraz konuştuk. Hatta adam çok ısrar etti ’ne yapabiliriz size söyleyin bana, bunun karşılığını nasıl verebiliriz size’ gibi. Yok dedim yani biz bir şey istemeyiz, canınız sağ olsun, iyi ki bulduk dedim. Fotoğraf çekilmek istediler, kabul ettim. O sırada jandarma da sağ olsun öz çekimi kendisi çekti, böyle bir anı yaşadık. Çok kalabalıktı o gün Pamukkale diğer günlerde olduğu gibi. Denk geldi diyelim, aslında insanlık görevimiz. Her insanın bunu yapması gerekiyor. Böylelikle turistleri de telaştan kurtarmış olduk” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:53
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