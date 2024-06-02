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Yerel Denizli'dkei orman yangını sönürüldü
Yerel

Denizli'dkei orman yangını sönürüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-02 08:59:00 -
Denizli'dkei orman yangını sönürüldü

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü.

Yangın, Denizli -Muğla sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kısa sürede söndürülmesiyle zarar gören alanında küçük çapta olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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