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Aktüel Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:02:31 -
Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bunun üzerine, takibe alınan bir otomobil kent girişinde durduruldu.

Aracın arka koltuğun altına gizlenmiş 2 poşette bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 290 lira, 670 avro ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Narkotik ekiplerinin son bir hafta içerisinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit dilen kişiler ile sokak satıcılarına yönelik operasyonlarında da 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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