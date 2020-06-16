  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'deki lokantalarda "temassız menü" dönemi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:31:59 -
Denizli'deki lokantalarda "temassız menü" dönemi

DENİZLİ (AA) - Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı işletmelerde QR kodu ile hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

Üçgül, Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, temassız menü uygulaması hakkında bilgi verdi.

Müşteri ve çalışan sağlığını korumak amacıyla paydaş bir firma ile çalışmaya başladıklarını anlatan Osman Üçgül, 3 aylık çalışma sonucu QR kodu aracılığıyla temassız menü yöntemini geliştirdiklerini kaydetti.

Üçgül, lokanta girişlerine QR kodunun yer aldığı etiket yapıştırıldığını ifade ederek, "Müşteri daha lokantaya girmeden QR kodunu cep telefonu kamerasıyla okutacak ve menüyü görme şansına sahip olacak." dedi.

Uygulamanın Denizli'de yaklaşık 800 lokantada başladığı da açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı