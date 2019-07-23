Denizli’de yeni atıksu artıma tesisleri hizmete geçti

Denizli’nin Acıpayam, Çameli ve Çardak ilçelerinde betonarme atıksu arıtma tesisi projesi hizmete geçti. DESKİ’nin Baklan ilçesinde başladığı örnek atıksu arıtma tesisini tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Acıpayam, Çameli ve Çardak ilçelerinin ardından bir betonarme atıksu arıtma tesisini de Baklan ilçesinde gerçekleştirildi. 5.500 metrekare alana kurulu tesisteki arıtılacak atık suyun günlük ortalamasında debisininbirinci kademede 562 metreküpü bulacağı kaydedildi. Tesisin bölgesel arıtma niteliğinde olduğu belirtildi. Betonarme biyolojik atıksu ileri arıtma tesisi olarak inşa edilen Baklan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde atık suyun sulama suyu standartlarını sağlayacak şekilde arıtılacak. Buradaki atık suların fiziksel arıtma, ileri biyolojik arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor. Atık sudan azot, fosfor, organik karbon ve zararlı organizmaların giderimi yapılarak deşarj edildiği belirtildi.

“Sağlıklı bir çevre bırakmak için yatırımlar devam ediyor”

İleri biyolojik arıtma olarak inşa edilen Baklan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin bölgenin atıksu kirliliğinin önlenmesinde çok önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan,”Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için yatırımlarının sürdürüyoruz.Bekilli, Kale, Sarayköy ve Tavas’ta başlattıkları atıksu artıma tesisi inşaatlarının sürüyor. Bunların yanında birçok ilçede paket atıksu arıtma tesisi kuruyoruz. Baklan’ın alt yapısını, içme suyu hatları, kanalizasyonu ve yağmur suyu hatları ile yeniden inşa ettik. Şimdi de atıksu arıtma tesisini tamamlayarak hizmete aldık. Şehrimizin tamamında vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.