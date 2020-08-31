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Aktüel Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 22 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 22 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:08:40 -
Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 22 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişi ve sokak satıcılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İl genelinde 10 ayrı adrese yapılan operasyonda 35 kişi yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda 70 gram eroin, 124 gram metamfetamin, 55 gram esrar, 35 Hint keneviri, 41 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 360 lira para, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı. 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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