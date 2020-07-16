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Denizli'de uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu: 20 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:07:19 -
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu: 20 gözaltı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen ve 8 aydır takip edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Acıpayam, Serinhisar, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde önceden belirlenen 22 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma komando birliklerinin de katıldığı operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üstünde yapılan aramada, 149 gram eroin, 3 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 15 gram toz esrar, 3 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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