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Denizli'de torbacı operasyonu! 6 kişi gözaltında

Denizli'de torbacılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

07 Aralık 2018 Cuma 16:03
Denizli'de torbacı operasyonu! 6 kişi gözaltında

Denizli'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ev ve şüphelilerin içinde bulunduğu otomobile düzenlediği operasyonlarda 700 gram metamfetamin ve 52 gram eroin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4'ü İran uyruklu, 6 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu satıldığı tespit edilen Pelitlibağ Mahallesi'ndeki iki evde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Jiby' ile arama yapıldı. Aramada, mutfak dolabı içinde 700 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 12 bin lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 İran vatandaşı gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında polis, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kovalamaca sonunda durduruldu, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, 52 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4'ü İran uyruklu, 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:03
  1. Denizli
  2. uyuşturucu operasyonu

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