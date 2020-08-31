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Aktüel Denizli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
Aktüel

Denizli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:19:49 -
Denizli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütleri THKP/C ve TKP/ML propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.


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