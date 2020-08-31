Denizli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütleri THKP/C ve TKP/ML propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.