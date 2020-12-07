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Aktüel Denizli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Aktüel

Denizli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:56:45 -
Denizli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen TJA'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda sözde kadın yapılanmasının düzenlediği toplantılara katıldıkları öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 5 zanlı hakkında "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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