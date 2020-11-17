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Aktüel Denizli'de sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
Aktüel

Denizli'de sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:13:03 -
Denizli'de sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sulama kanalına düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında mahsur kalan atı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kanala inen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri önce halatı ata bağladı. Daha sonra çağrılan iş makinesinin kepçesi yardımıyla at bulunduğu yerden alındı.

Kurtarılan at sahibine teslim edildi.

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