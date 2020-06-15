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Aktüel

Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:16:38 -
Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK ve MLKP propagandası yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK ve MLKP soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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