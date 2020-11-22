  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayıp polisten kaçan kişiye ceza kesildi
Aktüel

Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayıp polisten kaçan kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 23:52:54 -
Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayıp polisten kaçan kişiye ceza kesildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayan ve polisten aracıyla kaçtığı belirtilen sürücüye 9 bin 120 lira para cezası uygulandı.

Demokrasi Meydanı'nda seyreden 45 C 6813 plakalı otomobilin sürücüsü, trafik polisinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Motosikletli trafik polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, İncilipınar Mahallesi 6237 Sokak'ta durduruldu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Haruncan G'ye (20) sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak ve dur uyarısına uymamaktan 9 bin 120 lira idari para cezası verildi.

Araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çektirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa...
Gündem

Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa...

"Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" sorusuna cevap arayan Yunan medyası "Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-..
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Eğitimin yıldızı İHL’ler 5 kıtada
Eğitim

Eğitimin yıldızı İHL’ler 5 kıtada

İmam hatiplerin, yurt içi kadar yurt dışında da büyük kabul gördüğünü bildiren ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, “Bugün 22 ülkede 54 imam hati..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay