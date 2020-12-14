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Aktüel Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirlere uymayan 391 kişiye para cezası
Aktüel

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirlere uymayan 391 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-14 19:37:16 -
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirlere uymayan 391 kişiye para cezası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 391 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, maske ve sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulandı.

Ekipler, 7-13 Aralık tarihlerindeki kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 106 kişiye 114 bin 780 lira, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 136 kişiye 122 bin 400, hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 149 kişiye de 134 bin 100 lira olmak üzere toplam 391 kişiye 371 bin 280 lira para cezası uyguladı.

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