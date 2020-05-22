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Denizli’de sokağa çıkan gençler iznin tadını çıkardı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, bugün verilen izinle sokaklara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:16:27 -
Denizli’de sokağa çıkan gençler iznin tadını çıkardı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, bugün verilen izinle sokaklara akın etti. Denizli’de şehir meydanlarında arkadaşlarıyla hasret gideren gençler, duruma ilginç yorumlar getirdi.


Korona virüsle mücadele kapsamında 4 Nisan’da 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 0-14 yaş grubu çocukların geçtiğimiz gün sokağa çıkmasının ardından izin sırası 15-20 yaş grubuna geldi. Denizli’de sokağa çıkan gençler, soluğu Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda aldı. Bazı gençler arkadaşlarıyla sohbet ederek hasret giderirken, bazıları bisiklet sürdü. Kimi gençler ise kozmetik dükkanlarına gitti.


Hasan Hüseyin Edilak, gençlerin uzun süre sonra sokağa çıkmaları üzerine sosyal mesafe kuralına dikkat etmediğini söyledi. Edilak, “Bence güzel oldu, bunalmıştık sonuçta ama gördüğüm kadarıyla çoğu kişi maskesiz. Sosyal mesafeye de pek uyulmuyor. İkinci dalga gelebilir” dedi.



“Hapisten çıkmış gibiyim”


Doğa Güneş ise uzun süredir evde mahsur kaldığını belirterek, adeta hapishaneden çıkmış gibi hissettiğini dile getirdi. Güneş, “Uzun bir süre sonra hapisten çıkmış gibiyim. Sonuçta arkadaşlarımı da çok özledim” diye konuştu.

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