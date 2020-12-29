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Aktüel Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Aktüel

Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:32:42 -
Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kent genelinde yüksek kesimlerde gece saatlerinde devam eden sağanağın ardından yüksek kesimlerde sis oluştu.

Denizli-Antalya kara yolunun Kazıkbeli Geçidi ile Denizli-Muğla kara yolunun Sarıabat mevkisinde aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde de görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesiyle trafik akışı, zaman zaman durma noktasına geldi.

Araç sürücüleri, kara yolunda dörtlüleri açık halde ilerlemeye çalıştı. Bazı sürücüler araçlarını kenara çekerek sisin kalkmasını bekledi.

Bu arada bölge trafik ekipleri de sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulundu.

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