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Yerel Denizli’de silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Denizli’de silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Denizli’de silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 18 yaşındaki Bilal Ertene hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj yolunda meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi göğsünden vurulan Bilal Ertene'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan 3 kişi ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Ertene’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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