Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte 4 adrese operasyon düzenledi.
Evlerde, 10 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve 2 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.