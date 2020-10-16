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Aktüel Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Aktüel

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:07:41 -
Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte 4 adrese operasyon düzenledi.

Evlerde, 10 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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