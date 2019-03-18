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Denizli’de ’Sazz ve Cazz’ konseri

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ’Sazz ve Cazz Özge ve Ersu Orkestrası’ konseri düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:44
Denizli’de ’Sazz ve Cazz’ konseri

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ’Sazz ve Cazz Özge ve Ersu Orkestrası’ konseri düzenlendi.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, birbirinden farklı sanat ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda dev tesiste Sazz ve Cazz Özge ve Ersu Orkestrası konseri düzenlendi. Mehmet Gazi Salonu’nda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anadolu ağıtlarının hikayeleri ve modern yorumları teması ile sahneye konan konserde Özge Ersu ve ekibi birbirinden güzel ezgi ve şarkıları ile büyük beğeni topladı. Başkan Zolan, gecenin çok özel ve güzel olduğunu belirterek, özellikle katılmak istediklerini söyledi. Bir süre önce amansız hastalığa yeni düşerek yaşamını yitiren Denizlili işadamı Sadık Emre Çaputçu’nun annesi Fatma Engin Çaputçu’nun isteği ile bu konserin düzenlendiğini anlatan Başkan Zolan, "Bu bir annenin isteğiydi. ‘Bu arzu için başımız üzerine’ dedik, Özge Bey ve ekibini davet ettik. Kardeşimizi tekrar rahmetle anıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:44
  1. konser
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