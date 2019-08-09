Denizli’de otomobil uçurumdan düştü: 1 yaralı Denizli’nin Honaz ilçesinde seyir halindeki otomobil uçurumdan düştü.

Denizli’nin Honaz ilçesinde seyir halindeki otomobil uçurumdan düştü. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kale mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Galip Tokgöz idaresindeki 06 DG 2890 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç uçurumdan düştü, sürücü Tokgöz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yaralı sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzerine hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.