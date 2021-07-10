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Gündem Denizli'de orman yangını
Gündem

Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 16:27:00 -
Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanlık alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Suçatı Mahallesi Akseki mevkisindeki bir tarlada başladığı değerlendirilen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine bölgeye 2 uçak ve 6 helikopter sevk edildi.

Çevre ilçelerden gelen ekiplerle birlikte 30 arazöz ve iş makinelerinin kullanıldığı söndürme çalışmaları sürerken, yangının yayılım alanlarında yerleşim alanlarının bulunmadığı belirtildi.

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