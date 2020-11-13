  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan minibüs hırsızlıkta kullanılmış
Aktüel

Denizli'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan minibüs hırsızlıkta kullanılmış

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:57:08 -
Denizli'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan minibüs hırsızlıkta kullanılmış

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, lastikleri kapanla kapatılarak durdurulan minibüsün bakır kablo hırsızlığında kullanıldığı belirtildi.

Dün, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan H.A. (14) ve K.Y. (13) emniyetteki işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Çocukların ifadesinde minibüsü 18 yaşındaki A.Y'nin kullandığını söylemesi üzerine şüpheli Honaz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı. Bu arada A.Y'nin kovalamaca esnasında durdurulan araçtan inip evine kaçtığı ve daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Minibüsüm evimin önünde yok, çalınmış olabilir" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Zanlı ve yanındaki 2 çocuğun, minibüsle mermer ocaklarındaki bakır kabloları çaldıkları belirtildi.

Şüpheli A.Y, sevk edildiği adliyede tutuklandı, 2 çocuk ise serbest bırakıldı.

- Olay

Denizli'de dün polis ekipleri, Çetin Beton'daki uygulama noktasında camlarındaki siyah film nedeniyle içi görünmeyen plakasız minibüsü durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan araç, ekiplerin yola serdiği kapanla lastikleri patlatılarak durdurulmuştu. Araçtan inerek kaçmaya başlayan 13 ve 14 yaşlarında iki çocuk yakalanmış araçta bakır kablolar ele geçirilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı
Ekonomi

Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk icraatı yeni ödeme sistemi "FAST" oldu. FAST ile para transferleri için mesai saatlerini bekle..
Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat
Dünya

Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat

Rusya'dan Karabağ'a kargo uçaklarıyla helikopter ve insansız hava araçları sevk edildi.
Kardeşini namaz kılarken başından vurarak öldürdü, sebebi pes dedirtti
Yerel

Kardeşini namaz kılarken başından vurarak öldürdü, sebebi pes dedirtti

Iğdır'da, Ankara'dan memleketine gelen İman Tazegün, miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü namaz kıldığı sırada tabancayla baş..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay