Denizli'de kritik zirve: 10 ilin Emniyet Müdürü narkotikle mücadele için buluştu

Denizli, uyuşturucu ticareti ve bağımlılığıyla küresel ölçekte mücadele stratejilerinin yereldeki yansımalarını değerlendirmek üzere "Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Bölge Değerlendirme Toplantısı"na ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Daire Başkanı Kıdemli Albay Güven Öngören’in yanı sıra bölgedeki 10 ilin emniyet müdürleri ile narkotik şube müdürleri toplantıda hazır bulundu. Zirvede; uyuşturucu imalatı ve kaçakçılığının önlenmesi, suç gelirlerine el konulması, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle maruz kaldığı transit geçiş riskleri ve kamu-özel sektör iş birliğiyle yürütülecek önleyici faaliyetler geniş bir perspektifle ele alındı.

Toplantının açılışında uyuşturucu sorununu "stratejik bir tehdit" olarak nitelendiren Vali Yavuz Selim Köşger, özellikle genç nüfusun korunmasının hayati önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Narkotik suçlarla mücadelede belirli bir mesafe alındığını görmek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde narkotik suçlardan hükümlü bulunanlar önemli bir oranı teşkil etmektedir. Bu da sorunun ne denli ciddi ve can yakıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu tablo, narkotik suçlarla mücadele eden güvenlik güçlerimizin önemli bir başarısını da göstermektedir. Ancak yalnızca kolluk tedbirleriyle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün değildir. Nitekim ifade edildiği üzere, çok katmanlı ve kapsamlı bir sorunla karşı karşıyayız. Bir yandan suçla mücadele ederken, diğer yandan bağımlı bireylerin rehabilitasyonu da ayrı bir zorluk alanıdır. Bağımlılıktan kurtulma oranlarının oldukça düşük olması, bu mücadelenin ne kadar güçlü bir irade gerektirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle en doğru yaklaşım, gençlerimizi daha en başından bu tehlikeyle hiç karşılaştırmamaktır. Özellikle ergenlikten genç yetişkinliğe uzanan o kritik süreçte, gençlerimizi bu riskten uzak tutmak zorundayız. Çünkü ülkemizin en büyük gücü; iyi yetişmiş, eğitimli ve sağlıklı genç nüfusudur."

Narkotikle mücadelenin bu yıl devletin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını hatırlatan Vali Köşger, organize suç örgütlerine karşı proaktif bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Denizli’de gerçekleştirilen bu koordinasyon toplantısının ulusal hedeflere katkı sunacağını ifade eden Köşger, sözlerini şöyle tamamladı: "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin de ifade ettiği üzere, narkotikle mücadele bu yıl ülkemizin en öncelikli konularından biridir. İnşallah bu can yakıcı sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarmak bizlere nasip olur. Bu toplantının da bu hedefe ulaşmada önemli bir aşama olacağına inanıyorum." Vali Köşger'in ardından değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, bakanlıklar arası protokollerin ve suç gelirleriyle mücadelenin teknik detaylarına değindi. Toplantı, uzmanların gerçekleştirdiği sunumlar ve il müdürlerinin saha deneyimlerini paylaştığı oturumlarla devam etti.