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Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 279 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:58:17 -
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 279 kişiye ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 279 kişiye toplam 109 bin 776 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Ekiplerin 8-14 Haziran tarihlerindeki kontrollerinde, 65 ve üstü yaştaki 19 kişiye toplam 7 bin 856, sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 260 kişiye 101 bin 920 lira ceza kesildi.

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