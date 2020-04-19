  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de koronavirüs şüphesiyle yattığı hastanenin penceresinden kaçan kadın yakalandı

2020-04-19 23:25:57 -
Denizli'de koronavirüs şüphesiyle yattığı hastanenin penceresinden kaçan kadın yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanenin birinci katının penceresinden kaçan kadın, ambulansla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Devlet Hastanesinde izole edilmiş ünitede gözlem altına tutulan H.G, (25) birinci kattaki odasının penceresinden atlayarak kaçtı.

Polis ekiplerince hastane çevresinde ve gidebileceği adreslerde arama çalışması başlatılırken, yakınları H.G'nin Saraylar Mahallesi'ndeki bir sokakta olduğunu bildirdi.

Polis ekipleri H.G'yi belirlenen adreste buldu. Kadınla başkalarının temas etmemesi için önlem alan polis, H.G'yi özel kıyafetli 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

H.G, ambulansla tekrar Denizli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı