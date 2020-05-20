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Denizli’de korona virüs mesaisi devam ediyor

Korona virüs tedbirlerini aksatmadan sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:11:15 -
Denizli’de korona virüs mesaisi devam ediyor

Korona virüs tedbirlerini aksatmadan sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarında yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin önemli noktalarından Özay Gönlüm Meydanı, 29 Ekim Bulvarı, Hasan Gönüllü Bulvarı, Servergazi Devlet Hastanesi önü ile Bereket Caddesi’ndeki tüm yollarda yıkama ve hijyen çalışması gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri otobüs duraklarına da dezenfekte işlemi uyguladı.


Ekipler ayrıca Başkarcı Mahallesi’nde talep eden esnafın iş yerlerini dezenfekte etti. Özel korumalı kıyafet giyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkarcı Mahallesi’nde Kulaklı Caddesi, Mustafa Kan Caddesi ve Yeniyol Caddesi’nde iş yerlerinde dezenfekte çalışması yaptı. Esnaf ve vatandaşlar korona virüse karşı tedbiri elden bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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