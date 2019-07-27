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Denizli'de korkunç olay! Küçük çocuğu parkta Engerek yılanı soktu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mesire alanına ailesi ile birlikte parkta pikniğe giden 9 yaşındaki çocuğu, öldürücü zehriyle bilinen Engerek yılanı yavrusu soktu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
Denizli'de korkunç olay! Küçük çocuğu parkta Engerek yılanı soktu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mesire alanında, iddialara göre, ailesi ile birlikte mesire alanına giden Emirhan Eker isimli çocuk, altından küçük su kanalı geçen ve ahşap olan yürüme yolunun üstünde oynarken bir anda acı içinde kıvranmaya başladı.

İki gün hastanede tedavi gördü

İHA'daki habere göre anne Esra Eker çocuğunun acı içinde kıvrandığı ve elini tuttuğunu gördü. Ardından çocuğunu aracına alan anne Servergazi Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastaneye giden çocuğun yapılan tetkiklerde yılan soktuğu anlaşıldı. Ardından minik çocuğun tedavisine başlandı ve 2 gün hastanede kaldı. Tedavisinin ardından küçük çocuk taburcu edildi. Eli şişen ve moraran Eker’i zehirli engerek yılanı soktuğu öğrenildi.

"Şu an hâlâ şoktayım"

Yaşadıkları olayın şokunu hâlâ üzerinden atamadığını belirten anne Esra Eker, gittikleri yerin ıssız bir yer olmamasına karşın böyle bir olayın başlarına geldiğini söyledi. Olayın piknik yerine gittikten yarım saat sonra gerçekleştiğini ifade eden anne Eker, “Çocuklar oynuyorlardı, birden oğlum geldi. Parmağını göstererek ‘elimi yılan ısırdı’ dedi. Biz önce 'öyle şey olmaz, burada yılanın olması mümkün değil' dedik.

"Engerek yılanı dediler"

Yılan oturduğumuz yerin hemen yakınındaydı. Gidip bakınca tahtaların arasına sıkışmış zehirli ‘engerek yılanı’ dediler. Hemen hastaneye gittik. Şu an hâlâ şoktayım. İlk gittiğimiz özel hastane bir şey yapamayız dediler. 1-2 ilaç verdiler panzehiri varmış Denizli’de de bir taneymiş. Sonra panzehir bulundu ve verildi. Hâlâ elimizde şişlik morluk devam ediyor. İnşallah bir şey olmaz ama riskimiz var. Şu an şükrediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
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